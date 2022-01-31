Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video! / 31.01.22

2023 seçimlerinde adaylık için kolları sıvayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler’deki üye katılım törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, geçmiş yöneticilere topu atarak Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiyenin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim? ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için bir metrekarelik bez parçası demişti.