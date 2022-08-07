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7/24 Dinle Takvim Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum / 07.08.22
Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum / 07.08.22

Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum / 07.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum / 07.08.22

Takvim 01:32
02

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
03

Adana'da şehit eşine CHP zulmü: İzindeyken kovdular / 01.08.22

Takvim 01:34
04

Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak: Sahibinden.com hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı / 28.07.22

Takvim 01:54
05

İYİ Parti'nin "Rahim Cavadbeyli" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığından flaş açıklama! Algı oyunu patladı / 03.08.22

Takvim 01:54
06

Özgür Özel haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı / 27.07.22

Takvim 01:55
07

Beşiktaş İsviçreli yıldız Fassnacht'i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor / 30.07.22

Takvim 01:30
08

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
09

Vatandaştan Meral Akşener'e kapak: Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı / 07.08.22

Takvim 02:43
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