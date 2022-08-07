Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için şov yapmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlunun şovu bir kez daha hüsranla sonuçlanarak, yalancılığı bir kez daha tescillendi. Kılıçdaroğlunun ziyaret ettiği ailelerden biri olan Ankaranın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürkten aylar sonra itiraf geldi. Öztürk, Kılıçdaroğlunun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktararak Başkan Erdoğandan özür diledi.