CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakanı vefatının 12. yılı sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında,Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı. Zamanında merhum Erbakanın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi’ne AYM başvurarak büyük bir skandala imza atan Kılıçdaroğlunun yüzsüzlüğüne sosyal medyadan tepki yağdı.