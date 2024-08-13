AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlunun Erdoğandan görüşme talebi geldi iddiasını yalanlayan Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğluna bir mesaj gönderilmedi. Bu mesele doğru değildir ifadelerini kullandı. AK Partinin 23. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 14 Ağustos için çağrı yapan Çelik, Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı dedi. Çelik, Gazzedeki son durum, Kerkükteki vali krizi ve Can Atalayla ilgili de konuştu.