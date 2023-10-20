CHPdeki olaylı il kongreleri sonrası gözler kurultaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezinde ağırladı. Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95’e yakınının imza verdiği belirtilirken CHP liderine yakın kaynaklar, “İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır” görüşünde. İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özeli destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlunun kazanmış gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız. Öte yandan Özelin kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştireceği öğrenildi.