7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı başlıklı yayınladığı son video ile yeni bir skandal açıklamaya imza attı. Söz konusu videoda Atatürk Havalimanı’nı sözde havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi yapacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerikadaki Sierra Nevada SNC şirketinin sahipleri ile yapacağız. diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamasına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar çok sert tepki gösterdi. Halen en iyisini Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… diyen Bayraktar, Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş dedi.