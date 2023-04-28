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Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki en büyük proje: Atatürk Havalimanı'nı CIA ile doğrudan çalışan ABD'li şirkete vermek / 27.04.23

Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki en büyük proje: Atatürk Havalimanı'nı CIA ile doğrudan çalışan ABD'li şirkete vermek / 27.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki en büyük proje: Atatürk Havalimanı'nı CIA ile doğrudan çalışan ABD'li şirkete vermek / 27.04.23

Takvim 01:41
02

Akkuyu "nükleer tesis" statüsüne kavuştu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Türkiye, nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" / 27.04.23

Takvim 01:37
03

CHP'nin fonladığı İsmail Saymaz'ın Togg hazımsızlığı: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş! Daha önce öküz arabasıyla mı gidiyorlardı? / 27.04.23

Takvim 01:28
04

HDPKK desteği resmileşti! Mithat Sancar açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz / 27.04.23

Takvim 02:04
05

Okan Buruk'tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde... / 28.04.23

Takvim 01:40
06

CHP'nin trolü fena patladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler gerçek bambaşka çıktı / 27.04.23

Takvim 04:39
07

Tarih belli oldu! İlk Türk uzay yolcularını Başkan Erdoğan açıklayacak / 27.04.23

Takvim 03:36
08

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü / 27.04.23

Takvim 04:01
09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alanlar refah payı verilecek"

Takvim 03:32
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