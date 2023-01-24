Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu denkleminde süregelen adaylık savaşında sular durulmuyor. Saraçhanede yaşananların etkisi sürerken İmamoğlu, Akşenerden aldığı destekle il il gezmeye başladı. Öte yandan Akşener de Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu diyerek İmamoğlu üzerinden Kılıçdaroğlunu bombaldı. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlunun adaylığını geri çekerek Akşenerin İmamoğlunu önermesini önleyeceğini iddia etti. Sevinç Ankarada kuvvetli kulisler var diyerek, Kılıçdaroğlunun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrakı önereceğini söyledi.