CHPdeki paradan kule skandalında tüm oklar Ekrem İmamoğlunu gösterirken Kemal Kılıçdaroğlunun suskunluğu dikkatlerden kaçmıyor. Kılıçdaroğlunun sessiz kalışının altında ise bir plan yatıyor. İmamoğlundan intikam almak isteyen Bay Bay Kemalin skandalla ilgili elinin rahat olduğu ve kozlarına güvendiği için şimdilik konuşmadığı öğrenildi. Tam da bu noktada akıllara Kılıçdaroğlunun kurultaydan önce yaptığı Para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu para kulelerini bildiği için mi geçmişi temiz biri tarifi yaptı? sorusu önem kazandı.