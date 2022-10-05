Seçimler yaklaştıkça her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu son olarak riyakar başörtüsü siyasetine soyunmuştu. Kılıçdaroğlunun bu çıkışı partisinin fonladığı Tele1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tarafından sert eleştirildi. Türkiyede bu sorunun çözüldüğünü belirten Yanardağ, Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı? Sayın Kılıçdaroğlunun bu çıkışıyla geçmişte devletin yaptığı bütün hataları kabul etti. Bu çok vahim bir hata çok vahim ifadelerini kullandı. Ayrıyeten başörtüsüne olan nefretini kusan Merdan Yanardağ kamu kurumlarında yeri olmadığını vurguladı.