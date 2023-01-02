CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykalı geçtiğimiz günlerde riyakar bir biçimde evinde ziyaret etmişti. Bu gelişmeye ilişkin tartışmalar sürerken Deniz Baykalın kızı Aslı Baykaldan çarpıcı bir çıkış geldi. Helalleşme tiyatrosuna dikkat çekip Atatürke Dersim katliamcısı diyen bir güruhun CHPde olduğunu söyleyen Baykal kızı, Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.