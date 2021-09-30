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7/24 Dinle Takvim Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" iddialarının ardından HDP'den CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız / 30.09.21
Takvim

Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" iddialarının ardından HDP'den CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız / 30.09.21

Takvim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia edip çözümün HDP'de olduğunun söylemesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yandaş Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek, ''CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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