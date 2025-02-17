Takvim.com.trnin gündeme getirdiği Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor. Çarşaf giyen kadınları Tarla korkuluğu, bombacı, sapık olarak tanımlayan Tekinkoçun bir takipçisine Sen önce türbanını çıkar dediği görüldü. Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan merdiven altı yazar, Allah adaletsizlik yapıyor, diktatör bir tanrı görüyoruz. Ayetler sürekli kendini tekrarlıyor deyip hem Kuran-ı Kerime dil uzattı hem de Peygamberleri hedef aldı. İlgili makamların toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç ile ilgili ne zaman adım atacağı merak konusu oldu.