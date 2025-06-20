Dünya Orta Doğudaki ateş hattına kilitlenmiş durumda. 13 Haziranda İsrailin İrana karşı Nükleer bahanesiyle başlattığı saldırılar karşılıklı atışmaya dönerken ABD Başkanı Donald Trumpın savaşa girip girmeyeceği büyük merak konusu oldu. Öte yandan İranın sürgün şahının oğlu Rıza Pehlevinin rejim değişikliği çağrısıyla Netanyahunun rejim sözlerinin örtüşmesi dikkatlerden kaçmadı. ABD ve İsrail Orta Doğu haritasını yeniden mi şekillendirmek istiyor? sorusu akıllardayken Nükleerin tamamen bahane amacın ise hükümet değişikliği olduğu gözler önüne serilmiş oldu. Peki kim bu Rıza Pehlevi? ABD ve İsrailin İran hükümetini devirmek için kuklası mı? Konuyla ilgili Tebriz Türkü Sosyolog-Gazeteci Muharrem Bagri, takvim.com.trye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...