Başkan Recep Tayyip Erdoğanın talimatı sonrası fahiş kiraya ‘haksız kazanç’ cezası için çalışma başlarken, 1 Eylül’den itibaren tahliyeden rayiç bedele tüm uyuşmazlıklarda arabulucu devreye girecek. Baskı gören kiracı da arabulucuya başvurabilecek. Peki, ev sahibi kiracıyı kontrat süresi bitmeden çıkarabilir mi? Kiracı içindeyken satın alınan konutta tahliye süreci nasıl işliyor? Hem kiracı hem de ev sahiplerinin yasal hakları, kira sınırı, zorla tahliye, 1 Eylülde başlayacak arabulucu uygulaması konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle...