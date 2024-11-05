Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve beraberindeki 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Hilmi Şen hayatını kaybetti. Öte yandan Belediye Başkanı Şene yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın amcasının oğlu Erdem Şen olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede 30 boş kovan bulundu. Konuyla ilgili valilikten de bir açıklama geldi. Zanlı, ifadesinde Başkan Şene belediyede iş başı yaptırılacağına dair söz verildiğini, ancak işine başlamadığı ve başkandan duyduğu bazı sözlerden dolayı öfkelendiğini belirtirken saldırıdan 4 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.