İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yakınlığı ile bilinen ve CHPnin kasası konumundaki Özgür Karabat, kirli geçmişini örtbas etmek için geçtiğimiz günlerde Bodrumdan aldırdığı skandal karar ile tam 254 habere sansür getirtmişti. Hakkındaki cinsel ilişki kaseti, İBBdeki ihalelere karıştırdığı yolsuzluklar ve şantajlarla anılan CHP’li Özgür Karabatın bu kararı nasıl aldırdığı akıllarda soru işareti bırakırken tüm bu yaşananların ardından skandal karara imza atan hakim Fatih Kale hakkında soruşturma açıılmıştı. Erişim engeli kararlarına yapılan itirazlar üzerine Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kale erişim engeli kararından geri adım attı. İşte detaylar...