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7/24 Dinle Takvim Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu / 17.09.22
Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu / 17.09.22

Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu / 17.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kirli işbirliği! CHP'nin HDP'ye 'Bakanlık vaadi' sonrası Demirtaş kağıda kaleme sarıldı: Zamanlaması manidar mektupta 'ortak aday' vurgusu / 17.09.22

Takvim 02:47
02

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
03

Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu! / 13.09.22

Takvim 02:35
04

Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

Takvim 02:09
05

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
06

Balkan Savaşı sonrası Balkanlar'da sistematik işkence: Çocuk, yaşlı demeden vahşice katlettiler / 17.09.22

Takvim 02:53
07

Tarladan rekor çıktı! 8 ayda 21.5 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak-Ağustos ihracatı gerçekleşti / 17.09.22

Takvim 02:41
08

Mangır medya yine sahnede! Milyonların talep yağdırdığı sosyal konut projesine bile kulp taktılar / 17.09.22

Takvim 00:41
09

Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'in kol kola toplantıya gitmesi sosyal medyada gündem oldu / 17.09.22

Takvim 02:21
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