Küçük hesapların, adaylık kavgalarının hakim olduğu 6+1+1lik masada sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı Meral Akşenerin vetosuna takılırken, bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvamış vaziyette. İmamoğlunun ekip kurduğu, İYİ Partinin de çatı aday olarak Yavaşı seçeceği kulisleri konuşulurken masanın gölge ortağı HDPden flaş bir adım geldi. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş zamanlaması manidar bir mektupla masaya ortak aday mesajı verdi. Bölücü Demirtaşın HDPye Bakanlık vaadi sonrası kağıda kaleme sarılması dikkat çekerken sahnelenen kirli işbirliği bir kez daha günyüzüne çıktı.