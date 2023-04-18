14 Mayısa sayılı bir zaman dilimi kaldı. Seçimler yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus güvenlik güçlerini kaynak alan Kremlyovskaya Prachka isimli Telegram kanalı, Kemal Kılıçdaroğlunun HDPye Öcalanı serbest bırakma sözü verdiğini yazdı. Gelişme üzerine Takvim.com.tr, Rus telegram kanalına ulaştı. İlgili haberi mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu - HDP - Öcalan konu başlıklı haberde, Erdoğanın Batı ile Rusya arasında denge politikası yürüttüğü, Kılıçdaroğlunun ise Batı yanlısı bir politika izleyeceği ifade edildi.