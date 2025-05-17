İBBye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, firariyken yakalanmasının ardından Bakırköydeki Capacity AVMnin sahiplerinden 5 milyon Euro rüşvet istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve bildiklerimi anlatacağım diyerek savcıya ifade verdi. Gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim diyen Yıldız, Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu bir çok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. ifadelerini kullandı.