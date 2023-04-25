CHP - HDPKK - Kandil hattında kirli pazarlıklar bitti, sıra ittifakı ilan etmeye geldi. HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sola bir oy Kılıçdaroğluna ifadelerini kullandı. Kandilin güdümündeki siyasal oluşumların Kılıçdaroğlu için oy dilenmeye başlaması akıllara Kılıçdaroğlu ne vaatler verdi, hangi bölücü faaliyetlere evet dedi? sorusu geldi. Öte yandan PKKnın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK’nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da Bu seçimde tek oy iktidarı devirir sözleriyle HDP - Yeşil Solun destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7li koalisyon için oy dilenciliği yapmıştı.