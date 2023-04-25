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Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı / 24.04.23

Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı / 24.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı / 24.04.23

Takvim 01:52
02

Muharrem İnce, 7'li koalisyona 'son çağrım' diyerek verdi veriştirdi: Maskelerinizi tek tek düşürürüm / 24.04.23

Takvim 01:38
03

Yok böyle tempo! Başkan Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı, Bay Bay Kemal ise bakakaldı / 25.04.23

Takvim 02:12
04

Hamileri Kılıçdaroğlu! HDPKK ve türevleri bölücülükte vitesi 5'e taktı: "Öcalan’ı özgürleştireceğiz, İmralı'nın kapılarını açacağız" / 25.04.23

Takvim 02:56
05

Gençlere çağrı var! İş fikri olana 450 bin TL! Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

Takvim 02:35
06

Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi / 25.04.23

Takvim 03:21
07

20 soruda 'Yarısı bizden' kampanyası! Bakan Murat Kurum A Haber ekranlarında tek tek açıkladı! / 25.04.23

Takvim 03:39
08

Sokak röportajında tepki çeken anlar! PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz! Skandala tepki yağdı / 24.04.23

Takvim 01:03
09

HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar" / 24.04.23

Takvim 01:55
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