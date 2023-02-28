Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, muhalefet ve fondaş medyası yalanlarını yaymaya devam ediyor. Son örneği olarak Meksika’dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekibinin öncüsü Aydemir Taşova, büyük güvenlik sorunları yaşadıklarını ve polisin bütün bunlara seyirci kaldığı yalanını ortaya attı. CHP tarafından fonlanan Cumhuriyetin ise yalanı servis etti. Taşovanın servis edeceği yalanı daha önceden derviye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. Öte yandan Taşova’nın kasten yaralama, hakaret ve kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.