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Kızıldeniz'de gerilim yükseliyor! ABD Yemen’deki Husuler’i bahane ederek "Deniz Görev Gücü" kuruyor | Ortadoğu'da ne hedefliyor? / 05.12.23

Kızıldeniz'de gerilim yükseliyor! ABD Yemen’deki Husuler’i bahane ederek "Deniz Görev Gücü" kuruyor | Ortadoğu'da ne hedefliyor? / 05.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Kızıldeniz'de gerilim yükseliyor! ABD Yemen’deki Husuler’i bahane ederek "Deniz Görev Gücü" kuruyor | Ortadoğu'da ne hedefliyor? / 05.12.23

Takvim 02:48
02

CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest / 05.12.23

Takvim 02:24
03

Tayyar ve Özlem Öz'ün şirketlerine neden kayyum atandı? Gerekçesi ortaya çıktı: Gelirlerini suçtan elde etmişler / 06.12.23

Takvim 01:18
04

Siyonist zihniyetin özeti! Haham Eyal Karim'in işgalci İsrail askerlerine rezil fetvası: Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edilebilir / 06.12.23

Takvim 02:12
05

Edirne'de musluklardan çamur akıyor! Sabotaj yalanına sarılan CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü / 06.12.23

Takvim 02:59
06

Efsanelerin izinde: Polonyalı yıldız Szymanski şimdiden tarihe adını yazdırdı! Fenerbahçe'nin en golcü 4'üncü numarası oldu / 06.12.23

Takvim 01:21
07

CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi / 05.12.23

Takvim 06:48
08

Sosyal medya trollerine kötü haber! Algı ve tetikçilik yapanlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi / 05.12.23

Takvim 06:37
09

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Nazlı Ilıcak'a şok! Yeniden cezaevine girdi / 05.12.23

Takvim 01:25
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