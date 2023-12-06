Kızıldeniz’de gerilim yükselmeye devam ediyor. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası “Deniz Görev Gücü” kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Yaşanan bu gelişmeleri Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel A Haber ekranlarında değerlendirildi. Yemen’de Husiler’in saldırıları ticaret rotalarını değiştirir mi? ABD Yemen’deki Husuler’i bahane ederek Ortadoğu’da ne hedefliyor? İşte detaylar...