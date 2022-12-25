Kılıçdaroğlu- Akşener – İmamoğlu üçgeninde Saraçhane’deki adaylık tiyatrosunun yol açtığı gerilim, giderek büyüyor. Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya çağırıp saksı muamelesi yapan, Meral Akşener’e de İç işlerimize karışma, baba ile oğlun arasına girme’’ mesajı veren Kılıçdaroğluna Akşenerden çok sert bir tepki geldi. Akşener, Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimseden izin almam. Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek dedi. Öte yandan Takvim.com.trnin satır satır manşet manşet dikkat çektiği 6lı masadaki krize ilişkin fondaş Nevşin Mengü, Masada anlaşmazlıklar var derken bunu mabadımdan uydurmuyorum. Size aktarılanların yüz katı bilgisi bana masadaki siyasilerden geliyor şeklinde konuştu.