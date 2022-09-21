Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 77inci Genel Kurulundan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Kıbrısı tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmen tanımaya davet ediyoruz demişti. Katıldığı canlı yayınında Başkan Erdoğanın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiyenin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyetinin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. açıklamasında bulundu.