KKTC'de seçimi UBP kazandı! Türkiye düşmanı Afrika gazetesine şok: Akıncı'dan sonra TDP'nin de defteri dürüldü / 25.01.22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili erken seçimlerinde birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP ikinci parti seçildi. Kıbrısta yayın yapan ve her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Afrika gazetesi seçim sonucunu, Mustafa Akıncıdan sonra Ankara, Akıncının partisi TDPnin de defterini dürdü. Her zamanki gibi bu sefer de Ankara kazandı. ifadeleriyle duyurdu. Gazete, Kıbrıs Barış Harekatını işgal olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatını da ona benzetmişti.