Son 5 yılda KKTCde Yahudilerin inşaat sektöründeki faaliyetleri oldukça dikkat çeken bir konu haline gelmişti. İran, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail’den on binlerce Yahudi’nin, KKTC’de dev araziler aldığının ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyümüştü. Gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail vatandaşlarının edindikleri gayrimenkullerin hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi. Tatar, “İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğuna bağlı olarak limitler getirilebilir” dedi