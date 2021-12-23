Klasik Türk müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti | Cenaze programı belli oldu / 23.12.21

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti. Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926da Kiliste dünyaya geldi. usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Başkan Erdoğan, 2019 yılında klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşcayı ziyaret ederek, bir süre sohbet etmişti. Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 25 Aralık Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. 95 yaşında hayatını kaybeden Devlet sanatçısı Yavaşca için saat 10.30da Atatürk Kültür Merkezinde tören yapılacak.