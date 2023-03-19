Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6lı koalisyonu dağıttı. Akşener noter ve kumar masası diye adlandırdığı koalisyona Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak denmesinin ardından geri döndü. Mansur Yavaş 5 genel başkan ile birlikte yardımcılık yapacak olmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti. Yavaş, Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum. ifadelerini kullandı. Yavaşa yanıt DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahinden geldi. Şahin, Altı lider imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. dedi. İdris Şahin bir de Yavaşın belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığını aynı anda yapabilirim sözlerine yanıt vererek, Anayasal olarak mümkün değil ifadesini kullandı.