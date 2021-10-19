Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim” / 19.10.21

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Son dakika haberleri... Kocaeli'de uygulama noktasında durdurularak bilgileri kontrol edildiği anda gaza basarak polisi metrelerce sürükleyen ve yaralanmasına neden olan CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı. Sadıkoğlu’nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına "Aslında ben çok beyefendi bir insanım” dediği belirtildi.