Kocatepe Camiindeki kendini bilmez kişiler tarafından İslami değerler ve kutsalımızı ayaklar altına büyük bir skandala imza atılmıştı. Mapierg kullanıcı adlı isminin Ezgi Cebeci olduğu öğrenilen yarı çıplak bir model Kocatepe Camiinin içerisinde poz verirken Bilal Kısa isimli sözde yönetmen ise o anların fotoğrafını çekti. Büyük bir infiale neden olay sonrası skandala imza atan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Mapierg kullanıcı adlı isminin Ezgi Cebeci ifadesi ortaya çıktı. Cebeci ifadesinde, Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. dedi. Kısa ise, Camiyle ilgili hiç caminin önünden dahi geçmeyen insanlara hitap etmek amacıyla caminin ve dinin bütünleştirici etkisini kullanmak adına bir proje yapmak istedim ifadelerini kullandı.