Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de A Haber ekranlarından paylaştı. Şimşek, ikinci bir gizli tanık olduğunu söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: S.S.nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır. dedi.