Tarım ve Orman Bakanlığı, domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusufun dana eti döner ve köfte ürününü kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün listesine dahil etti. Ünlü markanın listeye girmesinin ardından sahibi Yusuf Akkaşın verdiği iyi köftenin reçetesi sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Akkaşın, Kuzu etini herkes koyamaz, baktığınızda çoğu köfte dana etinden yapılır. ifadelerine sosyal medyadan vatandaşlar, Reçete’nin sırrı domuz muydu? diyerek tepki gösterdi.