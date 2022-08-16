28 Şubat zihniyetini açığa vuran Prof. Dr. Üstün Dökmen “Başörtülüden psikolog olmaz” diyerek mütedeyyin kesimi hedef aldı. Meslektaşlarının da tepkisini çeken Dökmene çirkin bir destek geldi. 15 Temmuzda postal giymiş FETÖcü darbecileri destekleyen ve AK Partilileri hedef alan paylaşımlarıyla tanınan Avukat Sibel Sevinç de Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez ifadelerini kullandı. Toplumun sinir uçlarıyla oynamaya kalkan söylemler her kesimden duyarlı insanın eleştirisiyle adeta yok sayıldı.