DEM Parti İmralı Heyeti, dün 28 Ağustos İmralıya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalanla görüşme gerçekleştirdi. Kurulan temas Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olma özelliği taşırken heyet PKK elebaşı Abdullah Öcalanın mesajlarını içeren bir açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı. denildi.