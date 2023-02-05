Kuran-ı Kerime yönelik alçak saldırıları bahane edip, ABD’nin başını çektiği ülkelerin tehdit gerekçesiyle İstanbulda konsolosluklarının kapılarını kapatmasını arkasından kirli bir seçim planı çıktı. FETÖ’cü CIA ajanı Henri Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyinin yayın organı olan Foreign Affairs’de “Türkiyenin Dönüm Noktası Erdoğan iktidarda kalmak için ne yapacak?” başlığıyla kaleme aldığı skandal yazıda Türkiye’deki seçimlerin önemine dikkat çekerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Terörden tutuklu HDPli Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalaya methiyeler düzen Barkey, Başkan Erdoğanın seçimler için uluslararası kriz çıkarmaya çalıştığını iddia etti. 15 Temmuz kanlı ve hain FETÖcü darbe girişiminden de adı çıkan CIA eskisi Barkey ABDnin silahlı müdahale niyetini de açık ettiği yazısında Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülke diyerek, Batıyı da neredeyse utanmadan seçime müdahale etmeye çağırdı. Yazısında altılı koalisyona da sinyaller gönderen Barkeyin özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadeleri dikkat çekti. İşte küresel çetenin ABDdeki tetikçilerinin kaleme aldığı haberin detayları.