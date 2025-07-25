Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların küçük birikimlerle konut projelerine ortak olmasını sağlayacak Gayrimenkul Sertifikası uygulamasını tanıttı. Bu yeni finansal araç sayesinde, vatandaşlar cüzi miktarlarda sertifika alarak hem konut projelerine yatırım yapabilecek hem de birikimlerini dilerlerse nakite çevirebilecek. Bakan Murat Kurum ilk etapta 5 bin konutla başlayacak olan projenin halka arz fiyatını açıkladı. Peki Gayrimenkul Sertifikası halka arz fiyatı ne kadar, daireler için kaç adet sertifika gerekli?