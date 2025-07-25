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Konut alımında yeni adım: Nedir bu Gayrimenkul Sertifikası? Bakan Murat Kurum detayları açıkladı: İşte halka arz fiyatı / 24.07.25

Konut alımında yeni adım: Nedir bu Gayrimenkul Sertifikası? Bakan Murat Kurum detayları açıkladı: İşte halka arz fiyatı / 24.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Konut alımında yeni adım: Nedir bu Gayrimenkul Sertifikası? Bakan Murat Kurum detayları açıkladı: İşte halka arz fiyatı / 24.07.25

Takvim 07:04
02

Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! / 24.07.25

Takvim 08:02
03

Alev kapanında neler yaşandı? Arazöz şoförü 10 kişinin şehit olduğu bölgeden iki arkadaşıyla kurtuluşunu anlattı / 24.07.25

Takvim 02:55
04

Yeni emekliler 3 koldan kazanacak

Takvim 02:45
05

MYK'da ana gündem: Terörsüz Türkiye | Süreç ne aşamada? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net mesaj: Hedefe ulaşacağız / 24.07.25

Takvim 06:49
06

Orman yangınlarından son durum | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kritik uyarı! Sakarya, Bilecik, Urla, Eskişehir, Denizli... / 24.07.25

Takvim 00:16
07

Emeklilere Temmuz zammı müjdesi: Memur ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkları yarından itibaren hesaplarda!

Takvim 02:46
08

DEM PM'si İsrail'le aynı çizgide buluştu! YPG'ye "özerklik" isteyen skandal bildiri: "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine sabotaj / 24.07.25

Takvim 04:45
09

TAYFUN BLOK-4 görücüye çıktı CHP'nin heykel açılışları alay konusu oldu: Vizyon farkı var! / 23.07.25

Takvim 01:33
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