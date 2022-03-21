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7/24 Dinle Takvim Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi / 21.03.22
Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi / 21.03.22

Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi / 21.03.22

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150 Bölüm | 06:04:06
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01

Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi / 21.03.22

Takvim 01:27
02

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!

Takvim 06:28
03

Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki kirli ittifakı CHP'li Tanju Özcan deşifre etti / 14.03.22

Takvim 03:30
04

A Milli Takımda sürpriz! 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu belli oldu / 18.03.22

Takvim 01:09
05

İBB'nin vitrin mankeni! 'İnanç Masası' hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi yaptırdı: Skandal ifadeler... / 14.03.22

Takvim 02:52
06

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa büyük eziyet! Kızılay'a direkt hat yok / 12.03.22

Takvim 06:25
07

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
08

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dnipro’dan ayrılması beklenen genç golcü Artem Dovbyk gözünü dikti / 16.03.22

Takvim 01:11
09

CHP'li İBB'nin SİT raporu yalanını Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz çürüttü / 20.03.22

Takvim 02:17
10

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 'Holokost' benzetmesi İsrail'i karıştırdı / 21.03.22

Takvim 01:06
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