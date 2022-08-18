Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbulda 1,5 milyon, Türkiye genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofisin konuta dönüştürüleceğini, bunun 50 bin yeni konut anlamına geldiğini bildirdi. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticaret + konut parsellerinde yer alan, iskan almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümler, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023e kadar konuta dönüştürülebilecek.