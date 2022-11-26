Son dakika haberi! Konyada büyükşehir belediyesine ait bir barınakta çekilen görüntülerde sosyal medyada infiale neden oldu. Görevli personelin bir köpeğin kafasına kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Valiliği ve konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; şube müdürünün açığa alındığı ve görevli personelin iş akdinin fesh edildiğini açıkladı. Başsavcılık, olayda dahili bulunan 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, başına kürekle vurulan köpeğin kendilerine saldırdığını iddia etti.