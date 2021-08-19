Koronavirüs aşısı olmam dedi koronavirüsten öldü! Kuzeni isyan etti: Korona savaşçı dinlemiyor / 19.08.21

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Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çeşitli mutasyonlara uğrayarak varlığını sürdürmeye ve ölüm saçmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede şüphesiz en etkili silah ise aşı olmak. Ancak aşı olmayı reddeden insanlar da var ve sayıları da epey fazla. Aşı olmayı reddeden Nijerya'da bir havayolu şirketinin genel müdürü Murat Özcan koronadan öldü. Kuzeni ise isyan etti. 'Korona savaşçı dinlemiyor'