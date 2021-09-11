Koronavirüs pandemisinde siber saldırılar arttı! Veri hırsızlığı ve sızıntı yüzde 55... / 11.09.21

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs salgını döneminde yapılan siber saldırılarla ilgili rapor hazırladı. Buna göre pandemide veri hırsızlığı ve sızıntısı yüzde 55 arttı. Bununla birlikte oltalama e-Posta’ları yüzde 51, hesap hırsızlığı vakaları ise yüzde 44 oranında arttı. Yine, kötü amaçlı yazılım indirimlerinde yüzde 36, fidye yazılımlarında yüzde 35, uygulama hedefli saldırılarda ise yüzde 25 artış oldu. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti. 2018 yılında bu sayının 73 bin olduğu ela alındığında pandemiyle birlikte siber saldırıların da arttığı göze çarpıyor.