Koronavirüs yoğun bakımında çarpıcı rakam! En çok onlar hasta oluyor... / 22.08.21

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Ankara Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs yoğun bakımında yatan kişilerin en çok hiç aşı yapmayan kişilerden oluştuğunu açıkladı. Tek doz aşı olan kişilerin ikinci sırada yer aldığını aktaran Balık, "3'üncü sırada ise 2'nci aşısını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişiler. 4'üncü sırada da 2 doz aşı olmuş ve aradan 3 aydan daha fazla zaman geçmiş kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor" dedi.