Koronavirüste şoke eden olay! Dünya literatüründe bir ilk! Koronavirüs akciğer kanserini taklit ediyor! / 12.09.21

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2 yıldır hayatımızı felç eden koronavirüs hakkında şoke eden bir olay yaşandı. Kahramanmaraş’ta akciğer kanseri teşhisi konulan 52 yaşındaki bir kişinin kovid testi de pozitif çıktı. Yapılan tetkiklerin ardından koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği ortaya çıktı. Söz konusu durum hakkında konuşan Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı, koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiğini ve bunun dünya tıp literatüründe bir ilk olduğunu söyledi.