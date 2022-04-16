Kosova-Sırbistan sınırında terör saldırısı! Kosova polisine el bombası ve AK47 ile saldırı / 16.04.22

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son 3 günde polislerin, Sırbistan sınırı yakınlarında dört ciddi saldırının hedefi olduğunu söyledi. Öte yandan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova polisinin 3 gün arayla saldırıya uğradığını hatırlatarak, kaynaklarının dün meydana gelen saldırının Sırbistandan geldiğini belirlediğini aktardı. Kurti, Sırbistanı, aralarında Kosovalı Sırplardan olan polisimize yönelik, şiddetli terör saldırılarını kınamaya ve bu saldırılara mesafe koymaya çağırıyorum. ifadelerini kullandı.