Aday belirsizliği ve kaosun hakim olduğu 6lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metnini duyurdu. CHP yandaşı Şirin Payzın mutabakat metninin açıklanması üzerine FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişti. Ancak kötü Türkçesiyle yaptığı paylaşım 6lı masayı hedef gösterince kendi mahallesinde topa tutuldu. FETÖ algısı elinde patlayan Payzın, FETÖ iltisaklı CHPli Yüksel Taşkını yayına konuk olarak mutabakat metnini konuştu. Bu derin çelişki tepki çekerken Taşkından metne HDP için maddeler ekledik itirafı geldi.