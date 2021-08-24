"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi / 24.08.21

Takvim

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.