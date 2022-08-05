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7/24 Dinle Takvim KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı / 05.08.22
KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı / 05.08.22

KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı / 05.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

KPSS'nin iptali sonrası CHP ve yandaşı medyadan algı operasyonu! Birgün, TELE 1 ve Bülent Tezcan'ın iftirası ellerinde patladı / 05.08.22

Takvim 02:36
02

Adana'da şehit eşine CHP zulmü: İzindeyken kovdular / 01.08.22

Takvim 01:34
03

Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak: Sahibinden.com hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı / 28.07.22

Takvim 01:54
04

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
05

İYİ Parti'nin "Rahim Cavadbeyli" iddiasına Göç İdaresi Başkanlığından flaş açıklama! Algı oyunu patladı / 03.08.22

Takvim 01:54
06

Beşiktaş İsviçreli yıldız Fassnacht'i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor / 30.07.22

Takvim 01:30
07

Özgür Özel haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı / 27.07.22

Takvim 01:55
08

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
09

Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri! Kardak’a Türk bayrağını diken de var 200 bin saatle seyir alan da... / 05.08.22

Takvim 02:23
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