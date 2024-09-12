Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin ile Erdoğan Rusyanın Kazan bölgesindeki BRICS Zirvesinde görüşebilir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Putinin Erdoğan ile görüşmek için Türkiyeyi ziyaret edeceğini umuyoruz. ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İngiliz basını Putinin Türkiyeden sıra dışı bir isteğinin olduğunu belirtirken bu talebin NATO engeline uğradığını vurguladı.