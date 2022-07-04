Kripto FETÖ'cüleri yüz tanıma sistemi yakalattı: Esnaf oyununa darbe! Camide, pazarda, markette örgüt parası trafiği / 04.07.22

Son dakika haberi! Malzeme siparişi diye örgüt elemanlarına para taşıyan FETÖcüler adım adım izlenerek enselendi. Yurtdışındaki örgüt üyeleri, FETÖ üyesi olan bir esnafa işyerinde satmak için yurtdışından ürün gönderdi. Esnaf, parayı yurtdışına göndermek yerine örgütün kuryesine teslim etti. Parayı teslim alan ve suç kaydı bulunmayan kurye, İstanbuldan Ankaradaki örgüt yöneticisine dağıtılmak üzere parayı getirdi. Buluşmalar, cami abdesthanesinde, Pazaryerinde, markette ve farklı kılıklara yapıldı. İtirafçı olan kurye, her para transferinde gönderici ve alıcı değişiyordu dedi. İki şüphelinin tutuklandığı soruşturma genişletildi. Özel ekip kirli para transferiyle ilgili çalışmayı Türkiye geneline yaydı.