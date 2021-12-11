Kripto para borsası Smart Trade Coin’de 2 milyar dolarlık vurgun! Mağdurlar savcılığa koştu

Kripto para piyasalarındaki vurguna bir yenisi daha eklendi. Thodex, Sistemcoin, Vebitcoin ve Bitrota’nın ardından bu kez de kripto para borsası Smart Trade Coin’den dolandırıcılık iddiaları yükseldi. Onlarca kişi paralarını çekemedikleri gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Smart Trade Coin mağdurlarıyla birlikte açıklama yapan avukat Adem Ay, Ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Müvekkillerin hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde dondurulmuş uyarısı yapılıyor ve çekemiyorlar. dedi.